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Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль

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Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль
Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку країни. За прогнозами Кабміну, передбачається зростання економіки на 4,6% ВВП за підсумками поточного року.

Впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку і давала ще більші можливості для зростання, можливо, не на 4,6%, а вище", - сказав він, виступаючи на організованій Європейською бізнес асоціацією зустрічі в четвер.

Він нагадав, що урядовий прогноз передбачає зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.

"Ми очікуємо зростання на рівні 4,6% ВВП, незначний рівень інфляції - в показниках Нацбанку це 5 + 1%, тобто до 6%, у Мінекономіки прогноз трохи вище", - додав він.

Також читайте: Інфляція в 2021 році прискориться до 7%, - Нацбанк

Топ коментарі

  • Сергій Білий
    %удак странный!! В странах с адекватными правительствами сначала растет экономика, которя рождает некий адекватный процент инфляции, а у этих идиётов - экономика должна вырасти по причине инфляции... Пиндец...
  • Michael Ruban d3d44877
    Инфляция - уменьшение доходов всех кто получает зарплаты в гривнах + рост внешнего долга. Инфляция "разогревает" кошельки нескольких и так не бедных членов.
    Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
    Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
  • Сергей Томенко
    Надо премьер-министров глухонемых назначать .
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