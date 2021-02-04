Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль

Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку країни. За прогнозами Кабміну, передбачається зростання економіки на 4,6% ВВП за підсумками поточного року.

Впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку і давала ще більші можливості для зростання, можливо, не на 4,6%, а вище", - сказав він, виступаючи на організованій Європейською бізнес асоціацією зустрічі в четвер.

Він нагадав, що урядовий прогноз передбачає зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.

"Ми очікуємо зростання на рівні 4,6% ВВП, незначний рівень інфляції - в показниках Нацбанку це 5 + 1%, тобто до 6%, у Мінекономіки прогноз трохи вище", - додав він.

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