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У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422%

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У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422%
Оператор газотранспортної системи України на замовлення клієнтів транспортував з Європи в січні газу на 422% більше, ніж минулого місяця. Зростання імпорту пов'язане з підвищеним попитом на паливо через погодні умови.

Загалом, за грудень 2020 року через Європу імпортовано 0,44 млрд куб.м., передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Основним імпортером була Угорщина - 0,4 млрд куб.м. Зі Словаччини надійшло 0,04 млрд.куб.м газу. Віртуальним реверсом імпортовано 92% газу.

Послуги з транспортування газу з Європи в Україну в січні Оператору ГТС замовили 15 компаній: 5 українських і 10 іноземних.

Транзит газу через українську ГТС до Європи в січні становив 3,86 млрд куб.м., що на 51% більше порівняно з січнем 2020 року. Зниження обсягів транзиту на 32% порівняно з груднем 2020 року пов'язане з умовами чинного контракту між НАК "Нафтогаз Україна" і Газпромом.

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Топ коментарі

  • Имя Мне Легион
    "Виртуальным реверсом импортировано 92% газа" - так прямо и писать надо, не "импорт газа их Европы" а "закупка российского газа с посредничеством европейских стран".
  • Виктор Ли a3db1a1b
    А хто хвалився у травні-серпні що газу закачали у сховища на дві зими? БАРИГИ-КУРВИ.
  • Земля круглая
    Так в Венгрии и Словакии газа нет.. они его в РФ покупают.
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