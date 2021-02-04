У січні Україна збільшила імпорт газу з Європи на 422%

Оператор газотранспортної системи України на замовлення клієнтів транспортував з Європи в січні газу на 422% більше, ніж минулого місяця. Зростання імпорту пов'язане з підвищеним попитом на паливо через погодні умови.

Загалом, за грудень 2020 року через Європу імпортовано 0,44 млрд куб.м., передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Основним імпортером була Угорщина - 0,4 млрд куб.м. Зі Словаччини надійшло 0,04 млрд.куб.м газу. Віртуальним реверсом імпортовано 92% газу.

Послуги з транспортування газу з Європи в Україну в січні Оператору ГТС замовили 15 компаній: 5 українських і 10 іноземних.

Транзит газу через українську ГТС до Європи в січні становив 3,86 млрд куб.м., що на 51% більше порівняно з січнем 2020 року. Зниження обсягів транзиту на 32% порівняно з груднем 2020 року пов'язане з умовами чинного контракту між НАК "Нафтогаз Україна" і Газпромом.

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