Кремлівська пропагандистка Симоньян запропонувала роботу співробітникам проросійських телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne, "закритих демократом Зеленським"
Про це пропагандистка повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, щойно закритих демократом Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Також Симоньян пропонує роботу "всім журналістам, технарям, операторам та ін., кому "остохрініло" працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".