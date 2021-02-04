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Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль

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Найближчим часом побачимо кадрові перестановки в керівництві регіональних митниць, - Шмигаль
Найближчим часом очікуються кадрові перестановки в регіональних митницях: їх готує глава Державної митної служби Павло Рябікін.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні в ході організованої Європейською бізнес асоціацією зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних митниць сьогодні. Я думаю, найближчим часом це буде зроблено, і ви побачите перші кадрові зміни", - сказав він.

За словами прем'єра, також заплановано введення ризик-орієнтованої системи перевірок на митниці, спільного контролю на пунктах пропуску, навчальних програм для митників.

"Сьогодні керівник митниці - сильний менеджер, але він не глибоко інтегрований у митницю. Її очолює колишній керівник аеропорту "Бориспіль", він розуміє процедуру і як все працює, але не імплементований у систему, представляє іншу корпоративну культуру", - підкреслив глава Кабміну, кажучи про Рябікіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава Держмитслужби Рябікін запостив відео про корупцію главку "К" СБУ на митниці. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    На перестановки мы уже до тошноты насмотрелись. Нам бы положительный результат увидеть. Хоть один мытнык за свой дворец ответит? В ближайшее время увидим кадровые перестановки в руководстве региональных таможен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1736
  • Василь Довганенко 7230397a
    " Вечный бой! Покой нам только снится." А от якби керівники митниць на відстібували бабло наверх (фантастика), знизилабся б корупція?
  • Cтарий Кінь
    КСУ проти
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