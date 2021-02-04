Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський обійшов би всіх своїх опонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати: В.Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з П.Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Ю.Бойко – 60% проти 40%, з Ю.Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Ю.Бойко та П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.





Інфографіка: Рейтинг

Також читайте: Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.