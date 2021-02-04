Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати: В.Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з П.Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Ю.Бойко – 60% проти 40%, з Ю.Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Ю.Бойко та П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.