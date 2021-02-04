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Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук

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Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив необхідність приєднання Сполучених Штатів Америки до нормандського формату. США можуть вплинути на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нова адміністрація США вже робить заяви на підтримку України.

"Я думаю, питання про участь США в нормандському форматі ... Я не знаю, в якій формі ... Це було б потрібно. Це могло б значно посилити формат і значно посилити вплив на дії Російської Федерації", - вважає він.

Кравчук також вважає, що Росія ніколи ні на що не погодиться, зокрема на приєднання США. Втім, за його словами, це не означає, що Україна повинна робити те, що вона (Росія. - Ред.) хоче.

Читайте також: Участь США у "нормандському форматі" можлива лише в разі згоди всіх сьогоднішніх учасників, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Надо присоединить США а присоединяешь Фокина...
  • Vladimir Soukhov
    Кравчук говорит про США, а сам почему-то позвал на помощь Фокина. Предатели они все, и работают против Украины бригадным подрядом. А Ермак табель ведёт.
  • Myroslav Hrabovsky
    Кацап, ті пачєму іздєсь?
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