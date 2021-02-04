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РФ відверто порушує норми міжнародного права. Ми маємо наполегливо та системно запроваджувати різні санкції, - Кравчук

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РФ відверто порушує норми міжнародного права. Ми маємо наполегливо та системно запроваджувати різні санкції, - Кравчук
Міжнародна спільнота має продовжувати запроваджувати санкції проти Росії, оскільки вона демонстративно порушує міжнародне право.

А Україна зі свого боку не має робити те, чого хоче Росія. Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Росія навряд чи погодиться на розширення нормандського формату за рахунок США.

"Але це не означає, що ми маємо дивитися лише на Росію і робити, що вона хоче. Вона не погоджується в Радбезі ООН, вона займає позицію, яка є відвертим порушенням норм і принципів міжнародного права... Дивитися на Росію, як вона буде реагувати, ми маємо настирливо, системно, доказово, запроваджуючи різні санкції, різні форми санкцій, тиск, що відповідає нормам міжнародного права", - додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук

Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Победа Байдена, реакция на это событие от Зеленского ( последние события) и Леонид Макарович в свойственной ему многолетней традиции начал на ходу переобуваться... Партийная школы выживания времен его молодости не прошла даром. ( Ну хоть так.. и то в копилку Украины)
  • Alexey Chernyavsky
    Вы сначала в ОП весь агентурный спам выгребите.
  • Oz Tory
    Я офигеваю, как они все переобулись после победы Байдена. Еще бы Обаму сделать президентом Украины и ни одного ватника не останется.
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