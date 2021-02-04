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Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

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Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного
Суд дозволив затримати колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у спробі організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані бази розшуку МВС.

Так, у графі "запобіжний захід" йдеться "постанову суду про дозвіл на затримання з метою приводу".

Нескоромного підозрюють в злочині за ч.1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного 01

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

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Топ коментарі

  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Сначала они благополучно и без проблем убегают куда хотят, а через недельку уже и суд разрешает задержать... Кто такие мудацкие законы писал?
  • Zet Zet
    Т. е. до этого он мог ходить на работу
  • Миша Михайлов fae8ef72
    а димон давным давно гуляет по европам с хорошим баблом в кармане и каккал на вас , дебилов
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