Пожежа в лікарні Запоріжжя виникла через займання медобладнання, - головлікар

Головлікар Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя Володимир Шинкаренко заявив, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації. Про НП повідомили в приймальне відділення анестезіологи лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.ua.

"Попередні причини встановить слідство, але ми підтверджуємо, що було займання медичного обладнання", - сказав головлікар.

Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації. Про НП повідомили в приймальне відділення анестезіологи лікарні.

"Бригади "швидкої медичної допомоги" спільно з персоналом лікарні евакуювали пацієнтів, які перебували в палатах реанімації. З них 7 осіб були госпіталізовані в інші медзаклади міста. Також були госпіталізовані двоє співробітників лікарні, які дістали опіки.

Також читайте: Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих.