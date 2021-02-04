Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук

Політики не зацікавлені в тому, щоб українське суспільство було єдиним цілим.

Про це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук розповів в інтерв'ю із Сергієм Жаданом для видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Тому що ми, митці (можливо, ще спортсмени, філософи і вчені, які просто менш відомі) - це єдині люди, які пробують зшивати компанію цих людей в одне ціле і рухати їх вперед. Політики цього не роблять. Ба більше, - вони в цьому не зацікавлені, тому що живуть за принципом (і я це добре розумію)… Будь-які політики, які б вони не мали погляди і які б цінності не пропагували, радіють, коли можна розділити [народ], тому що тоді легше отримати свій шматок пирога і влади. До речі, це трагедія будь-якого політика, який несподівано стає, наприклад, президентом: він раптом усвідомлює, що все, що було до цього… Не працює. Йому потрібно зшивати (населення), а він не вміє. І вже половина не вірить, а друга половина - вірить фанатично. Це призводить до перекосу", - зазначає Вакарчук.

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При цьому він висловив упевненість у тому, що українці поступово стають політичною нацією.

"Я думаю, ми стали сильнішими, тому що вижили. По-перше, ми як нація поступово стаємо політичною нацією. До кінця ще не стали, але наближаємося до цього. І цей постійний безлад і боротьба із самими собою справді роблять нас сильнішими, якщо тільки не вбивають", - додав він.

Крім цього, Вакарчук зазначив, що сьогодні українська культура переживає певний підйом.

"І я думаю, що сьогодні, в 2000-х і в 2010-х, українська культура по великому рахунку переживає, не побоюсь цього слова, ренесанс", - заявив Вакарчук.