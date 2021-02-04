Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже 90% жителів України підтримують акції протесту, учасники яких вимагають зниження комунальних тарифів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 89% підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. 10% - проти.

При цьому, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України. 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% - на Президента.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

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Інфографіка: Рейтинг