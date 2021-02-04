Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження

Співробітники Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті та Інституту психіатричних досліджень Натана Клайна в Нью-Йорку пов'язують розлади шизофренічного спектру з підвищеним як мінімум удвічі ризиком смертності від коронавірусу COVID -19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, робота опублікована в журналі JAMA Psychiatry.

Автори нової роботи - співробітники Медичного центру Лангоне при Нью-Йоркському університеті та Інституту психіатричних досліджень Натана Клайна у Нью-Йорку - вирішили оцінити зв'язок між психічними розладами, в тому числі афективними (розлади настрою), тривожними і шизофренічного спектру, і смертністю серед дорослих, які заразилися коронавірусом.

Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях смертності від усіх відомих причин, вони припустили, що ризик смерті буде підвищеним в усіх трьох психіатричних діагностичних групах, особливо для пацієнтів з розладами шизофренічного спектру.

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Ретроспективний когортний аналіз включав 7348 пацієнтів (середній вік - 54 роки, 53% - жінки; більшість були білими) з підтвердженим діагнозом COVID-19. Також деякі мали діагноз за МКХ-10: розлади шизофренічного спектру (75 осіб, 1,0%), афективні (564, 7,7%) або тривожні (360, 4,9%). Дослідження проводили з 3 березня по 3 травня 2020 року. Смертність визначали як смерть або направлення до хоспісу через 45 днів після позитивного результату тесту. В результаті з'ясувалося, що порівняно з хворими на COVID-19, що не мали розладів шизофренічного спектру, у страждаючих ними учасників дослідження ризик смертності був більш ніж удвічі вище.

За словами вчених, висновки дослідження очікувані, оскільки пацієнти з психічними розладами часто страждають і іншими захворюваннями, в тому числі серцево-судинними.

"Що стало несподіванкою, так це високий ризик смертності, пов'язаний саме з розладами шизофренічного спектру, який посів друге місце після віку серед всіх досліджених нами демографічних і медичних факторів ризику", - цитує Naked Science провідного автора роботи Катлін Немані.