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ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування

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ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування
Вищий Антикорупційний суд зупинив рішення Печерського райсуду про передачу справи заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

"Апеляційна палата ВАКС зупинила рішення Печерського райсуду столиці про передачу справи за підозрою заступника Керівника Офісу Президента до іншого органу досудового розслідування до розгляду цього питання АП ВАКС. Відповідне рішення АП ВАКС ухвалила 4 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

АП ВАКС також зобов'язала ДБР у термін до 13:00 10 лютого 2021 року надати до АП ВАКС згадане рішення Печерського райсуду, яке слідчі ДБР витребували нібито під приводом розслідування дій Генерального прокурора з незаконної зміни прокурорів САП у провадженні НАБУ і тим самим заблокували розгляд апеляційної скарги у законний спосіб – в АП ВАКС.

Водночас глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що оскільки "Апеляція ВАКС зупинила незаконне рішення Печерського суду, то Венедіктова повинна повернути справу Татарова в НАБУ".

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Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів

Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    хоть какое то сопротивление коррупционной зелени
  • а ес c5e83b5a
    вот на что способен животворящий звонок из США. Аналы кацапские закрыли (правда не известно надолго ли), дело татарова вернули в набу. Что еще? Ждем.
  • Василь Новоселецький 55d479d4
    Тут принцип КРУГОВОЇ ПОРУКИ! Своїх невидають.... ДБР на поріг не пустили! ???
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