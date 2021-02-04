Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель

Вакцинація проти COVID поки що вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського Союзу. А на тлі появи нових штамів запобіжні заходи будуть додатково переглянуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"У світлі ризиків, що створюються новими штамами вірусу, лідери ЄС нещодавно визнали необхідність подальшого перегляду критеріїв, з урахуванням останніх наукових рекомендацій, а також запровадження додаткових запобіжних заходів для необхідних поїздок у ЄС. На цей момент вакцинація не вважається достатньо надійним параметром", - сказав Боррель.

Він зазначив, що нині в цьому контексті неможливо спрогнозувати, коли країни-члени ЄС вирішать відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для необов'язкових поїздок.

"Будуть потрібні додаткові обговорення в контексті подальшого розвитку пандемії. Одну річ можна сказати напевно - ми сподіваємося на якнайшвидше й безпечне відкриття країн, економік і кордонів і працюємо над цим", - наголосив високий представник ЄС.

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Як повідомлялося раніше, Рада ЄС поновила рекомендації щодо обмеження пересування країнами Європи в умовах пандемії коронавірусу.

Згідно з цими рекомендаціями, новий колір, а саме темно-червоний, додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на картах, які щотижня оновлює Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Новий колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, з огляду на нові варіанти інфекції, що викликають занепокоєння.

У ЄС зазначили, що темно-червоним кольором на картах будуть позначати регіони, де індекс захворюваності на коронавірус за 14 днів перевищувати 500 активних випадків на 100 тис. населення.

Також країни ЄС мають вжити відповідних заходів, щоб не заохочувати людей до подорожей у такі регіони.