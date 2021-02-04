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Тема вакцинації в Україні не має бути політизована, - глава МКЧХ Жиллетт

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Тема вакцинації від Covid-19 не повинна бути політизована в Україні.

Про це заявила глава Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) Флоранс Жиллетт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцини не повинні бути політизовані. Поширення вакцин має строго керуватися принципом безсторонності, пріоритизації тих, кому вона необхідна найбільше", - сказала вона на міжнародній онлайн-конференції, організованій посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Україні.

За її словами, це сигнал для всієї України. Також Жиллетт вказала, що вакцини не повинні використовуватися як привід для подальшого обмеження пересування.

"Ми також виступаємо проти політизації ролі вакцин або вакцинного націоналізму, і підкреслюємо важливість готовності до поширення вакцин, включаючи публічну інформацію та освітню кампанію щодо зміцнення довіри у населення", - повідомив глава Офісу постійного координатора ООН в Україні Денніс Беседич.

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Топ коментарі

  • Михаил Каппи
    Она должна быть монетизирована.
  • Андерсен a4cbf7de
    А при чем тут политизация. Вакцина оккупанта и агрессора ( т.е Рашистана она же РФ) в Украине недопустима, мы по сути в состоянии войны в течении 7 лет и конца этому не видно, каждый день обстрелы и есть раненые и убитые). Остальные вакцины их качество и эффективность пускай рассматривают специалисты, к примеру китайская вызывает сомнения и это не связано с политикой , больше с китайским отношением к мимолетности жизни и отсутствия ценности жизни как таковой. Все остальные проверяйте , завозите и вакцинируйте. Но при этом действенность вакцины не должна быть менее 85% ( лучше 90) иначе на кой она вообще нужна.
  • Михаил Каппи
    Баблишко не пахнет
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