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Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та змусити замовкнути ворожу пропаганду назавжди.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього", "Сокола".

Учасники вимагають закрити телеканал "НАШ".

Також протестувальники намагалися увійти в офіс телеканалу, але поліція їх не пропустила, внаслідок чого сталася бійка з поліцією, під час якої в хід пішов сльозогінний газ.

Повідомляється, що приблизно п’ятьох протестувальників затримали. Крім того, біля телеканалу перекрили вулицю.

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Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 01
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 02
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 03
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 04
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 05
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 06
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 07
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 08
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 09
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 10
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 11
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 12
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 13
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 14
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 15
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 16
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 17

Топ коментарі

  • Anacheeta
    НАШ давно была пора закрыть. Уже даже и опоздали. В россии они бы не просуществовали и недели.
  • Сірий
    Зараз завиють-заголосять лапті. Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники вимагають припинити ворожу пропаганду - Цензор.НЕТ 525
  • Garry Grant
    Покидька мураєва на смереку.
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