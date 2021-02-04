Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та змусити замовкнути ворожу пропаганду назавжди.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього", "Сокола".

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Учасники вимагають закрити телеканал "НАШ".

Також протестувальники намагалися увійти в офіс телеканалу, але поліція їх не пропустила, внаслідок чого сталася бійка з поліцією, під час якої в хід пішов сльозогінний газ.

Повідомляється, що приблизно п’ятьох протестувальників затримали. Крім того, біля телеканалу перекрили вулицю.

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