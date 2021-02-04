Майже половина українців не довіряють ЗМІ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Довіра до українських ЗМІ приблизно така ж, як і до президента.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

У грудні 2020 року українським ЗМІ довіряли 30% респондентів, не довіряли - 46% громадян. За останні два роки рівень довіри до засобів масової інформації майже не змінився (у 2018 році довіряли - 31%).

Найбільшу довіру в українському суспільстві продовжують мати волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті, армія та церква.

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Волонтерам, які допомагають армії, довіряють 74% респондентів, що на 11 процентних пунктів вище, ніж у 2018 році. Волонтерам, які допомагають переселенцям, довіряють 66% респондентів (порівняно з 61% у 2018 році). Звичайним людям у своєму населеному пункті довіряють 67% (практично без змін порівняно з 2018 роком, коли показник становив 68%). Збройним силам України довіряють 66%, що на 15 процентних пунктів більше, ніж у 2018 році. Церкві довіряють 52% (у 2018 році - 51%).

Решта вісім інститутів у списку мають негативний баланс довіри-недовіри. Фактично серед респондентів переважає недовіра до інститутів центральної влади (президента, парламенту, уряду), правоохоронних і судових органів (національна поліція, патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).







Серед інститутів центральної влади президенту України довіряють 34% (у 2018 році аналогічний показник був 16%, але на той момент президентом був Петро Порошенко). Водночас лише 14% довіряють уряду і 12% - парламенту (аналогічні показники для КМУ і ВРУ, які були чинні на грудень 2018 року, становлять, відповідно, 11% і 8%).

Патрульній поліції довіряють 34% респондентів (проти 30% у 2018 році), а Національній поліції - 29% (стільки ж було в 2018 році). Дещо гірший показник має СБУ - 27% (проти 21% у 2018 році).

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Якщо українським ЗМІ довіряють 30% (у 2018 році - 31%), то російським ЗМІ - 4% (стільки ж було в 2018 році).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 4 по 8 грудня 2020 року на всій території України за винятком окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2001 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.