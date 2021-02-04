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Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко

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Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко
Україна має перейти на використання ядерного палива зі США, замінивши ним паливо з Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко.

"Ми повинні перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з Росії", - зазначив міністр.

Вітренко також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року, як це планується зараз.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, в 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.

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За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами і ефективною конкуренцією, до яких прагне Україна".

"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, до якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дозволяє на це розраховувати", - підкреслив він.

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
  • Дмитрий Ч
    Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
    Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
  • Mganga Zambezi
    если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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