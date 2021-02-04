Україні потрібно перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з РФ, - Вітренко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко.
"Ми повинні перейти на поставки ядерного палива зі США замість палива з Росії", - зазначив міністр.
Вітренко також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбутися раніше 2023 року, як це планується зараз.
"Ми хочемо зробити це, принаймні, в 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.
За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами і ефективною конкуренцією, до яких прагне Україна".
"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, до якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дозволяє на це розраховувати", - підкреслив він.