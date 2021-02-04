75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Легалізацію вогнепальної зброї не підтримує 75% українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Ініціативу щодо надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23%, не підтримують - 75%", - говориться в повідомленні.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

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Інфографіка: Рейтинг

Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення прийняв комітет з питань правоохоронної діяльності. У комітеті підкреслили, що Україна - єдина в Європі країна, в якій досі немає закону про обіг зброї.

Вводиться посвідчення власника зброї. У ньому вказуються категорії зброї, яку може придбати власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.