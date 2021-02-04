Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ. ВIДЕО

Родичі народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками і земельними ділянками - переважно в Києві чи у Львові. Ця нерухомість не потрапляє під українські санкції.

Нещодавно РНБО запровадила санкції проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака. Увечері 2 лютого, через кілька годин після запровадження санкцій, його телеканали - ZIK, NewsOne та "112 Україна" - вже припинили мовлення. Але телеканали - не єдині активи проросійського політика. У своїй декларації за 2019 рік він також вказав частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксані Марченко. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Відповідно до останньої декларації депутата, всього на рахунках політика у Білорусі - понад 7 млн євро. В українському "Укрбудінвестбанку" Козак зберігає понад 378 тис. гривень на 30 тис. євро, а готівкою - 150 тис. євро та майже 2,5 млн гривень. Та чимало активів все ж оминули українські санкції. Це стосується майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 - у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

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Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області - будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Тараса Козака Софія - теж не бідна людина. Пенсіонерка володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Тараса Козака особа - Наталія Лавренюк - теж володіє низкою нерухомості. Жінка, як встановили наші колеги з програми "Схеми", є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше "Схеми" розповідали про вісім земельних ділянок Наталії Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.

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Також Наталія Лавренюк володіє елітною автівкою - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує приблизно три мільйони гривень.