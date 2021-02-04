"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, б це свідчать свіжі відомості, внесені до Єдиного державного реєстру декларацій 2 лютого.

Варто зауважити, що виграш він отримав від шести різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника.

Це не перший його виграш, занесений у декларацію.

Єдиний державний реєстр декларацій.

Павлюк Максим Васильович - народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він уже декларував такі призи - в останній раз в 2020.

Нагадаємо, в грудні Bihus.info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що кілька народних депутатів з фракції "Слуга народу" часто відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим, і який працював у передвиборчому штабі Володимира Зеленського.

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За даними журналістів, депутати відвідують офіс Павлюка перед голосуванням за важливі законопроєкти (зокрема, візити були зафіксовані перед голосуванням за законопроєкти про гральний бізнес, про бюджет на 2021 рік і відновлень електронного декларування).

Зокрема, за даними Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів "Слуги народу", а координує їх у Верховній Раді Олег Марусяк.