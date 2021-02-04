Новини

"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею

13 94090
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, б це свідчать свіжі відомості, внесені до Єдиного державного реєстру декларацій 2 лютого.

Варто зауважити, що виграш він отримав від шести різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника.

Це не перший його виграш, занесений у декларацію.

Слуга народу Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею 01

Єдиний державний реєстр декларацій.

Павлюк Максим Васильович - народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він уже декларував такі призи - в останній раз в 2020.

Нагадаємо, в грудні Bihus.info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що кілька народних депутатів з фракції "Слуга народу" часто відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим, і який працював у передвиборчому штабі Володимира Зеленського.

Дивіться також: Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО

За даними журналістів, депутати відвідують офіс Павлюка перед голосуванням за важливі законопроєкти (зокрема, візити були зафіксовані перед голосуванням за законопроєкти про гральний бізнес, про бюджет на 2021 рік і відновлень електронного декларування).

Зокрема, за даними Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів "Слуги народу", а координує їх у Верховній Раді Олег Марусяк.

Топ коментарі

  • Real Trent
    Ах ты ж скотыняка,украл метод "Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею - Цензор.НЕТ 411
  • Привет
    Ты смотри какой зеленый везунчик....
    А лотерея в тех конвертах что зеленому стаду раз в месяц выдают лежала??
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм.
    Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

    Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию."

    Источник: https://censor.net/ru/n3246013

    Бенядиктова снова не увидит ничего подозрительного?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини