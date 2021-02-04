"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, б це свідчать свіжі відомості, внесені до Єдиного державного реєстру декларацій 2 лютого.
Варто зауважити, що виграш він отримав від шести різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника.
Це не перший його виграш, занесений у декларацію.
Єдиний державний реєстр декларацій.
Павлюк Максим Васильович - народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він уже декларував такі призи - в останній раз в 2020.
Нагадаємо, в грудні Bihus.info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що кілька народних депутатів з фракції "Слуга народу" часто відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим, і який працював у передвиборчому штабі Володимира Зеленського.
За даними журналістів, депутати відвідують офіс Павлюка перед голосуванням за важливі законопроєкти (зокрема, візити були зафіксовані перед голосуванням за законопроєкти про гральний бізнес, про бюджет на 2021 рік і відновлень електронного декларування).
Зокрема, за даними Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів "Слуги народу", а координує їх у Верховній Раді Олег Марусяк.