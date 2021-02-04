Санкції проти телеканалів Козака потрібні, щоб зберегти незалежність України, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи санкції проти телеканалів пулу Медведчука, заявив, що журналістські інститути мають не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися в суті, а не за формою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти державу і незалежність", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, стурбованість, яку висловлюють міжнародні та національні організації, які займаються захистом свободи слова, очікувана і зрозуміла.

"Водночас вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою", - додав секретар РНБО.

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"Як сказано у заяві International и European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах". У зв’язку з цим хочемо поінформувати IFJ и EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна. Війна, яку веде проти нашої країни Росія, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни, які жодним чином "не відповідають міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких нам вказують", - зазначив він.

Данілов підкреслив, що одним із знарядь гібридного зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків.

Крім того, секретар РНБО додав, що організаціям варто було зробити елементарний аналіз контенту телевізійних каналів, про долю яких вони так дбають, щоб визначити, наскільки він відповідає найвищим світовим журналістським стандартам об'єктивності та неупередженості.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".