Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні
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Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
Йдеться про розроблений урядом законопроєкт №4543, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.
Як повідомлялося, велика приватизація була припинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони. Законопроєкт №4543 пропонує вилучити цю норму.