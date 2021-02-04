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Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні

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Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні
Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.

Йдеться про розроблений урядом законопроєкт №4543, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.

Як повідомлялося, велика приватизація була припинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони. Законопроєкт №4543 пропонує вилучити цю норму.

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Топ коментарі

  • софи
    Большая приватизация за маленькие гроши. Ну-ну. Реально обанкротили стратегические предприятия, чтобы кое-кто стал ещё богаче. Завтра в Форбс-е.
  • Иван Петрович Сидоров
    Слуги гражданина Израиля -военного союзника Путина- Коломойского специалисты по продаже во время войны собственности Украины т.е. мародёрству. Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук / 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить .
  • Привет
    Большой распил ДВА.... в зеленом стаде уже потные лапки потирают....можно будет неплохо прибарахлится...внукам зхватит....
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