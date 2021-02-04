Законопроєкт про розблокування великої приватизації ухвалили в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.

Йдеться про розроблений урядом законопроєкт №4543, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.

Як повідомлялося, велика приватизація була припинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - як на підготовку до продажу, так і на самі аукціони. Законопроєкт №4543 пропонує вилучити цю норму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух у бік великої приватизації є важливим для України, - Шмигаль