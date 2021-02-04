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ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим

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ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим
Законопроєкт підвищує статус використання цифрових паспортів у застосунку "Дія" на юридичному рівні.

За документ проголосували 303 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів "не прийняти" "Дію" більше не буде", - прокоментував ухвалення законопроєкту віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що відповідні зміни до зазначеного закону розробило Мінцифри спільно з комітетом цифрової трансформації. "До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів", - уточнив Федоров.

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Законопроєкт дає визначення е-паспорта - паспорта громадянина України у формі картки та е-паспорта для виїзду за кордон.

Згідно із законопроєктом, е-паспорт можна пред'являти на території України для підтвердження особи та громадянства. Однак ця норма не поширюється на перетин державного кордону та в'їзд/виїзд на/з тимчасово окуповані території України.

Згідно з документом, електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися і застосовуватися як копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Також читайте: В "Дії" з'являться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров

Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон оформлюються безкоштовно за бажанням особи, на яку оформлено паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які оформлені із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Ув форумчане!
    Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
    ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2829

    Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
    Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
    Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
    количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2696
  • Valery Greff
    Осталось изменить избирательное законодательство и голосовать "базами паспортов" вместо "каруселей" и "печенья". ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 8696
  • kelman muksat
    Номера телефонов - уже слиты ... что бы рекламу пихать по смс .... осталось слить все паспорта и в смс будут приходить сообщения о десятках кредитов взятых на ваше имя )))
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