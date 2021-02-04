Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Під час трагедії загинуло чотири особи, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані. Зараз їм надається професійна медична допомога. Також направлено групу фахівців для психологічної роботи з постраждалими. Зараз головне завдання - оперативно встановити причину трагедії, зробити відповідні висновки й унеможливити повторення в майбутньому", - повідомив Максим Степанов.
Степанов пообіцяв тримати на особистому контролі розслідування обставин займання. На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи для якнайшвидшого встановлення причин виникнення пожежі.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.