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Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО

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Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прибув до Запоріжжя, де напередодні вночі на території обласної інфекційної лікарні сталася пожежа. Під час візиту міністр оглянув об'єкт, де сталося займання і поспілкувався з командою медичного закладу і фахівцями ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Під час трагедії загинуло чотири особи, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані. Зараз їм надається професійна медична допомога. Також направлено групу фахівців для психологічної роботи з постраждалими. Зараз головне завдання - оперативно встановити причину трагедії, зробити відповідні висновки й унеможливити повторення в майбутньому", - повідомив Максим Степанов.

Степанов пообіцяв тримати на особистому контролі розслідування обставин займання. На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи для якнайшвидшого встановлення причин виникнення пожежі.

Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов 01
Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов 02

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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Топ коментарі

  • Олег Чиж ecc64e93
    А для чого він туда приїхав? Сказати ай я яй? Чи в інших лікарнях щось зміниться? У нас же серед чиновників ніхто не винен. МНС скаже - ми припис дали головному врачу про сигналізацію, той скаже - я передав в обласну раду, там скажуть - ми передали в МОЗ, там пошлють в нацагенством по охороні здоров'я, а звідти направлять до відповідального по пожежні безпеці інфекційного відділення і винуватцем буде медсестра, що була на чергуванні.
  • Creator Nikdud
    Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/p3246032

    ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
    Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
    Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?
  • Creator Nikdud
    Саме про це я і кажу. Воно передало нам інформацію, я ми в змозі отримати з випуску новин. Проте то опудало використало кошти платників падатків щоб промовити те, що ми і без нього знаємо
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