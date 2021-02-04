ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін

Центр протидії корупції направив головам Держдепу і Мінфіну США лист з проханням розширити санкції проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на його дружини Оксани Марченко і на депутата цієї партії Тараса Козака.

Про це глава правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з колегами відправили Головам Держдепу і Мінфіну США відкритий лист, у якому просили розширити санкції щодо Медведчука на його дружину і Козака. Саме через мережу зареєстрованих на них кампаній Медведчук уникає руйнівних наслідків санкцій США персонально проти нього", - написав Шабунін.

Серед підписантів листа - 17 організацій: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, рух ЧЕСНО, Детектор медіа, Bihus.info, Інститут масової інформації, Харківський антикорупційний центр і інші.

ЦПК не вперше ініціює санкції США проти українських політиків. Так, він домігся введення обмежувальних заходів проти "слуги народу" Олександра Дубінського.

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