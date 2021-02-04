Чотирьох учасників акції протесту під телеканалом "НАШ" доставлено в управління, - Нацполіція

Правоохоронці забезпечують правопорядок біля будівлі одного зі столичних телеканалів. За вчинення протиправних дій чотирьох учасників акції протесту доставили в управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, сьогодні біля одного з телеканалів на вулиці Жилянській в Києві зібралася група громадян для проведення акції. Поліцейські забезпечують там публічну безпеку і правопорядок.

"Однак окремі учасники заходу не відреагували на законні вимоги та попередження правоохоронців і вдалися до протиправних дій. У результаті чотирьох учасників доставили до територіального управління поліції", - підкреслюють департаменті комунікацій Нацполіції.

Наголошується, що зараз ситуація біля будівлі телеканалу спокійна, блокування роботи телеканалу немає.

"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок та проводити з активістами превентивні роботу для запобігання вчинення правопорушень та дотримання правил карантину", - випливає з повідомлення.

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