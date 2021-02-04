На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція. ФОТО

3 лютого в Черкаській області правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин Нацгвардії на отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, громадяни, які бажають вступити на службу за контрактом, повинні були платити військовому певну винагороду. За це він обіцяв зарахувати їх до списків військової частини і в подальшому підписати контракт.

У середу, 3 лютого, правоохоронці затримали заступника командира відразу після отримання 1000 доларів хабаря в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

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