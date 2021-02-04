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На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція. ФОТО

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3 лютого в Черкаській області правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин Нацгвардії на отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція 01

За даними слідства, громадяни, які бажають вступити на службу за контрактом, повинні були платити військовому певну винагороду. За це він обіцяв зарахувати їх до списків військової частини і в подальшому підписати контракт.

У середу, 3 лютого, правоохоронці затримали заступника командира відразу після отримання 1000 доларів хабаря в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
  • SergTranscarpathian
    а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
  • Wars on planet
    1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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