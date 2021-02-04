Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик

Вакціна проти COVID американської компанії Pfizer не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" заявила генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

"Насправді це (логістика вакцини. - Ред.) простіше, ніж всі уявляють собі в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п'ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефрижиратора і машин ... в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор. - Ред.) розвозить", - зазначила Цілик.

Раніше повідомлялося, що Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca.

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