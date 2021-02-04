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Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик

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Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик
Вакціна проти COVID американської компанії Pfizer не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" заявила генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

"Насправді це (логістика вакцини. - Ред.) простіше, ніж всі уявляють собі в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п'ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефрижиратора і машин ... в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор. - Ред.) розвозить", - зазначила Цілик.

Раніше повідомлялося, що Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca.

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Топ коментарі

  • Mihail Nesterenko
    Какой термобокс обеспечит - 80 по Цельсию. Смешно же.
  • Franz Maser
    Нас мало чем можно испугать.Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине.
    Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины"
    Тайминг выступления на видео 1.57.34
    https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
    Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
    Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
    Мы писали об этом 27.‎12.‎2020 .
    В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.‎12.‎2020 г.

    Хроника
    https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.htmlУслышьте нас !
  • mrSmith
    Не нужно?
    Те скоро ждать новость что в связи с нарушением условий хранения, вакцине п-ц?
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