Парламент ухвалив закон про віддалену роботу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

"За" закон проголосували 322 нардепи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Закон вводить 2 самостійні види діяльності - дистанційну і надомну.

Роботодавець тепер має право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання працівника або інше місце, де той буде виконувати роботу.

З правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, повідомленнями та документами працівник тепер може ознайомитися шляхом обміну електронними документами. А до вимог з охорони праці - шляхом відеозв'язку.

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Віддалену роботу, відповідно до закону, можна поєднувати з роботою в звичайному режимі.

Очікується, що ухвалення цього закону створить стимули для переведення співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на роботу за повноцінними трудовими договорами з роботодавцями.