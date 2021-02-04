Парламент ухвалив закон про віддалену роботу
"За" закон проголосували 322 нардепи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Закон вводить 2 самостійні види діяльності - дистанційну і надомну.
Роботодавець тепер має право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання працівника або інше місце, де той буде виконувати роботу.
З правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, повідомленнями та документами працівник тепер може ознайомитися шляхом обміну електронними документами. А до вимог з охорони праці - шляхом відеозв'язку.
Віддалену роботу, відповідно до закону, можна поєднувати з роботою в звичайному режимі.
Очікується, що ухвалення цього закону створить стимули для переведення співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на роботу за повноцінними трудовими договорами з роботодавцями.