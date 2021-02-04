Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст

Вибірковим зниженням ПДВ для аграріїв влада консервує сировинну модель економіки країни.

Про це заявив економіст Павло Вернівський, коментуючи закон №3656, який прийняла Верховна Рада, але досі не підписав президент Володимир Зеленський.

Цей закон передбачає зниження ставок ПДВ с 20 до 14% виробникам сировини – зерна, насіння льону, рапсу та соняшника, цукрові буряки тощо. В той час, як для представників переробної галузі податки залишаються без змін.

"Ми стимулюємо (цим законом – ред.) підтримку виробництва цієї сировини. В поточній ситуації ми консервуємо сировинну модель і бачимо, що, наприклад, такими безглуздими законами і рішеннями самі заводимо себе в тупик", - сказав Вернівський.

Він також розкритикував аргумент ініціаторів вибіркового зниження ПДВ, що таке рішення нібито призведе до здешевлення продуктів харчування для населення.

"Якщо ви хочете знизити вартість кінцевої продукції, то треба стимулювати виробництво цієї кінцевої продукції – або давати субсидії на виробництво цієї кінцевої продукції, або знижувати податки. Тільки так", - наголосив Вернівський.

Окрім того, за його словами, рішення про часткове зниження ПДВ для аграріїв порушує домовленості України з МВФ щодо утримання від зменшення податків та введення податкових пільг.

"Основна ціль МВФ – це зниження (дефіциту – ред.) бюджету. Знизити дефіцит бюджету можна тільки за рахунок зниження витрат або зростання доходів бюджету. МВФ йде шляхом зменшення витрат бюджету… Дефіцит в розумінні МВФ – основна з всіх економічних проблем держави. І тому в принципі, можна сказати, що ми порушуємо", - пояснив Вернівський.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, проте він документ підписувати не поспішає.