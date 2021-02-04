Новини • Коронавірус і карантин

Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії"

15 80817
Стефанішина про відпустку українців під час пандемії: "Є три сценарії"
Віцепрем'єр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українські туристи влітку мають бути готові до трьох сценаріїв розвитку подій.

Про це Стефанишина розповіла в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Перший сценарій полягає у виникненні труднощів з плануванням літніх поїздок через продовження урядами країн жорсткого карантину.

"У такому випадку ми будемо обмежені у виборі країн. На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон", - заявила вона.

Зокрема, в літній період українцям будуть доступні Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

Читайте також: Єгипет дозволив туристам здавати тест на коронавірус в аеропортах після прильоту

"Другий сценарій полягає в тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні і це звичайно ж сприятиме відкриттю кордонів", - зазначила віцепрем'єр.

За її словами, третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певних країн буде отримання вакцини.

"До того часу, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - додала Стефанишина.

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 1453 Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "есть три сценария" - Цензор.НЕТ 9358
  • Scorpman Y
    какой отпуск, какие деньги... вовка-шмаркля с 1 апреля 2021 постановил УВЕЛИЧИТЬ тарифы на э/э в ДВА раза..
    мало ахметов и коломойша зарабатывают, кули..
  • Гонта Київський
    То что происходит в мире и в Украине алогично, беспочвенно, преступно и нечеловечно. А выродков, которые к этому причастны, ни в коей мере нельзя считать людьми со всеми вытекающими из этого последствиями...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини