Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду в Україні продовжує роботу з перегляду програми для України у форматі stand-by.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На брифінгу він зазначив, що додаткова інформація щодо роботи місії поки що відсутня.

Тиждень тому міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що роботу місії продовжено на 7-10 днів. За його словами, сторони перебували в активній стадії переговорів і за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов'язань України.

Як повідомлялося, місія стартувала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята, до 11 січня. Місія проводить дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.