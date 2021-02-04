Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ
Як зазначається, скандал навколо цих звинувачень з новою силою розгорівся після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це повідомляє CURSORINFO з посиланням на Інститут з вивчення глобальних загроз демократії, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Кремлі чинять тиск на керівництво руху Талібан, вимагаючи до останнього заперечувати факт таких виплат.
Так, російське керівництво ще в середині 2000-х років встановили контакти з представниками руху Талібан, оскільки на пару з Іраном прагнули не допустити мирних переговорів між США і сторонами конфлікту в Афганістані.
При цьому відносини між офіційною владою Афганістану і російським керівництвом загострюються через те, що Москва відкрито підтримує Талібан і офіційно запрошує представників руху на переговори.
Прикриваючись спільними навчаннями з сусідами з Афганістаном Таджикистаном, Росія таємно постачає талібам військову техніку та інше озброєння.