Посли "великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті послів G7.
Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.
"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - сказано в повідомленні.
Вони наголосили на необхідності судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли занепокоєні законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".