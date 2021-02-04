Захисника України поранено на Донбасі, найманці РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку четверга, поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вчинили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Водяного, що на Приазов'ї. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Крім того, біля н.п.Південне ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників з міномета калібру 82 мм і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення.

Зазначається, що також було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника в бік українських підрозділів у районі населеного пункту Кримське.

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