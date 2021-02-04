Тигр насмерть загриз працівника зоопарку на Чернігівщині

У Менському зоопарку на Чернігівщині тигр до смерті загриз працівника.

Як передає Цензор.НЕТ, цю трагічну новину Укрінформу підтвердили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

"Так, у зоопарку тварина загризла людину. Зараз ми чекаємо інформації від колег, які працюють у Мені", - сказала прессекретарка Юлія Ковтун.

Детальніше розповіло Суспільне Чернігів, якому вдалося зв'язатися з директором зоопарку Зінаїдою Максименко.

За її словами, трагедія сталася 4 лютого близько 15-ї години, коли завідувач секцією диких тварин зайшов погодувати хижака.

"Він не дотримувався правил безпеки. Відкрив двері, увійшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити удвох, а він чомусь зайшов один. Навіть сама не знаю чому, адже він з 2009 року працює у нас", - сказала Максименко.

За її словами, загиблому було 47 років, у нього є дружина і дорослий син.

Що буде з твариною далі - поки невідомо.

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