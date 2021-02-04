Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді

Указ президента України Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і ZIK оскаржений у Верховному суді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховного Суду.

"Сьогодні, 4 лютого 2021 року, в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оскаржують указ президента України від 2 лютого 2021 №43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в повідомленні.

Позовами, які надійшли до суду, присвоєні реєстраційні номери справ - №9901/22/21, №9901/23/21.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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