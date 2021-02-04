В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, яка проводитиме навчання спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.
Так, навчання відбудуться з 5 по 11 лютого, в них візьмуть участь 60 осіб. Учасникам докладно розкажуть про особливості очікуваних вакцин.
"Оскільки вакцина Pfizer/BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її поставлятимуть, вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення препарату", - сказано в повідомленні.
Також учасників семінарів ознайомлять із вмістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, вони пройдуть підготовку мікропланування кампанії вакцинації на регіональному рівні.
"Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію і логістику під час проведення "першої хвилі" вакцинації проти COVID-19", - додали в Центрі громадського здоров'я.