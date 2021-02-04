В Україні проведуть семінари щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ

В Україні проведуть семінари для національних і регіональних координаторів та фахівців з імунізації, під час яких розкажуть про особливості вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, яка проводитиме навчання спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Так, навчання відбудуться з 5 по 11 лютого, в них візьмуть участь 60 осіб. Учасникам докладно розкажуть про особливості очікуваних вакцин.

"Оскільки вакцина Pfizer/BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її поставлятимуть, вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення препарату", - сказано в повідомленні.

Також учасників семінарів ознайомлять із вмістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, вони пройдуть підготовку мікропланування кампанії вакцинації на регіональному рівні.

"Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію і логістику під час проведення "першої хвилі" вакцинації проти COVID-19", - додали в Центрі громадського здоров'я.

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