ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту Зеленського
Про це сказано в повідомленні на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.
Делегати з'їзду вважають, що введенням санкцій проти телеканалів Зеленський порушив ст. 34 (свобода слова) і ст. 62 (заборона обмежувати права громадян, поки їх вину не визнає суд) Конституції України.
"Його свідомі і систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади і засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади", - вважають в ОПЗЖ.
З'їзд партії ухвалив почати процедуру імпічменту і дати вказівку обласним партійним організаціям збирати підписи за відсторонення Зеленського.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".