Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів

Верховна Рада прийняла закон (№3755) "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж", який передбачає підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в 30-50 разів - до 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 грн для посадових осіб.

Відповідне рішення 3 лютого підтримало 315 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити відповідальність громадян і суб'єктів господарювання за створення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить бездоганне дотримання вимог пожежної безпеки", - прокоментувала закон Держекоінспекція.

За її даними, нові штрафи за здійснення підприємством господарської діяльності без декларації в сфері пожежної безпеки становитимуть до 1700-5100 грн для суб'єктів підприємницької діяльності; а за порушення вимог нормативних документів технічної експлуатації електричних станцій та мереж, енергетичного обладнання - до 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 грн для посадових осіб.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді наприкінці червня минулого року.

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