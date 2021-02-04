Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в 30-50 разів
Відповідне рішення 3 лютого підтримало 315 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ухвалення законопроєкту дозволить підвищити відповідальність громадян і суб'єктів господарювання за створення пожежонебезпечних ситуацій і, відповідно, забезпечить бездоганне дотримання вимог пожежної безпеки", - прокоментувала закон Держекоінспекція.
За її даними, нові штрафи за здійснення підприємством господарської діяльності без декларації в сфері пожежної безпеки становитимуть до 1700-5100 грн для суб'єктів підприємницької діяльності; а за порушення вимог нормативних документів технічної експлуатації електричних станцій та мереж, енергетичного обладнання - до 1700-3400 грн для громадян та 3400-5100 грн для посадових осіб.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді наприкінці червня минулого року.