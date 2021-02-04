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Українець загинув на будівництві в Польщі

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Українець загинув на будівництві в Польщі
У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Він вдарився головою і знепритомнів.

Рятувальники не змогли під'їхати близько до споруджуваного хмарочоса. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

Постраждалого з допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. У важкому стані чоловіка було доставлено до лікувального закладу.

У лікарні того ж дня він помер. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Украинец погиб на стройке в Польше

    Соболезнования семье. Украинец погиб на стройке в Польше - Цензор.НЕТ 9610
  • Прощай немытая раССея
    Беда...
  • Andy Jumeirach
    Жаль хлопця. Страховку би виплатили, а то знов шось мутити будуть.
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