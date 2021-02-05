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Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден

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Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден
Президент США Джо Байден на нинішньому виступі в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не йтиме на поступки перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки і втручання в американські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в його промові, яка транслювалася в прямому ефірі.

За словами Байдена, свою позицію він висловив у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. "Я чітко пояснив Володимиру Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресивних дій РФ, кібератаками, втручанням в американські вибори. Ми не будемо вагатися, щоб підвищити ціну, яку РФ має заплатити за ці дії", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Геннадій Бикодір
    дави їх, Джо!!!
  • Павло ШОвте
    Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден - Цензор.НЕТ 7225
  • Великая Исландия
    будут драть...!
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