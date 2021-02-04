Імпорт електроенергії з РФ вигідний Коломойському, - ЗМІ

Із лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. Влада пояснює таке рішення нещодавніми морозами і труднощами, які мають атомна і теплова генерація. Експерти ж говорять про кризу управління та ймовірне російське лобі.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Із лютого українська енергосистема у пікові години споживала приблизно на 800 мегават більше електроенергії, ніж виробляла. Україна покриває цю "енергетичну" різницю за рахунок імпорту з Білорусі та Росії. Імпорт струму з Росії відновився з 1 лютого. Імпортер російської електроенергії – трейдер ТОВ "ОНК-ГРУП", зареєстрований в Одесі. Кінцевим бенефіціарним власником є Віктор Мілевський.

Одним із найбільших споживачів електроенергії в Україні є такі компанії, як Нікопольський завод феросплавів, які пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

В останні роки ці компанії влаштовують протести своїх працівників та судяться за зниження тарифів для промисловості. Імпорт з Білорусі та Росії, як чинник зниження ціни електроенергії на ринку для комерційних споживачів, також вигідний Коломойському, це визнають експерти.

Імпорт відбувається у періоди "пікового" споживання електроенергії, свідчить інфографіка "Укренерго". В українській енергосистемі "піки" традиційно покривають теплові та гідроелектростанції. Більшість ТЕС належать компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, тож вони могли б замінити російський імпорт, за умови стабільного постачання вугілля.

Водночас найдешевшою в Україні електроенергією є та, яку виробляє "Енергоатом". Тому АЕС, які дають її "рівним графіком", незмінним впродовж доби, могли б зробити імпорт непотрібним. Але за умови, що в Україні працює 11–13 з 15 ядерних енергоблоків (як було минулої зими), а не 10, як нині, констатує експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

В цьому випадку теплова генерація передовсім покривала б "піки" споживання, а в інший час Україна могла б навіть експортувати електроенергію.

Україна досі синхронізована з енергосистемою, яка охоплює більшість пострадянських країн. Відтак технічно вона може імпортувати електроенергію лише в Білорусі, Молдови та Росії. Виняток становить невеликий "Бурштинський енергоострів" у Івано-Франківській області: він ізольований від решти українських мереж, натомість синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європейського союзу.

Синхронізація з нею всієї української енергосистеми є елементом української енергетичної стратегії. Однак приєднання до ЄС і від’єднання від Росії періодично відтерміновують і наразі його планують на 2023 рік.

Недостатні запаси вугілля на складах ТЕС, а також зрив графіків ремонту українських ядерних енергоблоків призвели до того, що цієї зими Україна потребує імпорту електроенергії, визнає експертка з питань енергетики Ольга Кошарна.

"Первинна причина – в тому, що влітку, коли частина блоків АЕС стояли, НАЕК "Енергоатом" не провів їхніх ремонтів. Тому вперше за час війни Україна увійшла в осінньо-зимовий період без відремонтованих енергоблоків. Зазвичай їх ремонтують влітку, і в прогнозному балансі електроенергії був графік цих ремонтів. Але ми увійшли в зиму без трьох блоків Запорізької АЕС, які, за планом, мали працювати", – наголошує Ольга Кошарна.

Вона є противником імпорту електроенергії з Росії, однак визнає, що в умовах зими 2021-го це стало непростим завданням.

"В тому, що саме зараз відбуваються аварійні ситуації на ТЕС, я також бачу злий умисел. Я пригадую 2014 та 2015 роки, коли була боротьба Ріната Ахметова за формулу "Роттердам плюс", відбувалося те саме", – стверджує Ольга Кошарна.

Про ці ж чинники, затримку з ремонтами АЕС та дефіцит запасів вугілля, говорить й енергетичний експерт Сергій Дяченко.

"Цифри імпорту дійсно невеликі. Але це поганий прецедент, який означає, що Україна не може без Росії впоратися з кризовою ситуацією в енергетиці. Треба розбирається, що відбувається на АЕС, чому три енергоблоки "лежать" в ремонтах досі. Ми зараз губимо атомну генерацію, а без неї ми будемо залежні від Росії", – попереджає експерт.

Речник НАЕК "Енергоатом", найбільшого виробника електроенергії в Україні, Олег Слободян пояснив Радіо Свобода, чому українські АЕС цієї зими працюють інакше, ніж торік.

"Основна причина імпорту – це все-таки відсутність на ТЕС вугілля. Щодо "Енергоатома", то через балансові обмеження з квітня минулого року (не можна виробляти електроенергії більше, ніж рекомендований обсяг – ред.) в нас зсунулися графіки ремонту енергоблоків. Тому що енергоблок не може вийти у плановий ремонт, якщо там є невідпрацьоване ядерне паливо. І обмеження потужності енергоблоку збільшує тривалість використання палива і відтерміновує його ремонт", – наголосив представник "Енергоатому".

Також він посилається на моніторинг, який атомники робили під час балансових обмежень 2020 року. І, стверджує Олег Слободян, електроенергію, недовироблену на АЕС, тоді компенсували саме теплові електростанції.

Між тим, структура української генерації за останній рік істотно змінилася.

Так, 3 лютого українські атомні електростанції виробили менше за 50% від всієї електроенергії в Україні, а теплові електростанції (не рахуючи міських ТЕЦ) - понад 30%.

Для порівняння, рівно рік тому, 4 лютого 2020 року, українські АЕС забезпечували 57% українських потреб в електроенергії, а ТЕС – майже 22%.