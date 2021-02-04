СБУ зможе надати документи щодо "каналів Медведчука" найближчим часом, - Аваков

Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може відбутися вже найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".

Він заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, однак блокування каналів було необхідне ще до кінця розслідування.

"Виникає серйозна підозра у держави, що громадянин Х за рахунок грошей держави-агресора фінансує один із засобів масової інформації. Кримінальний процес з урахуванням усіх наших законів йде деякий час. Це процес довгий. Ми можемо чекати кінця цього розслідування, а можемо зараз захиститися (це право надано РНБО державою) і продовжувати це розслідування. Вважаю, що найближчим часом Служба безпеки зможе надати відкриті документи, з яких всім все буде ясно.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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