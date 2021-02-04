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Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США

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Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у четвер першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, обговоривши серед головних питань військову агресію РФ в Україні і Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар звернув увагу, зокрема, втручання Росії у вибори 2020 року в США, військову агресію РФ проти України і Грузії, отруєння Олексія Навального, а також інцидент (стосовно хакерського втручання РФ у програмне забезпечення - ред.) SolarWinds", - сказано в офіційному повідомленні Державного департаменту США,

Блінкен і Лавров обговорили також продовження угоди СНО-III, а також необхідність розширення контролю над ядерними озброєннями, зокрема на тлі зростаючої загрози з боку КНР.

Особливу увагу держсекретар США приділив захисту американських громадян, а також намірів Вашингтона діяти рішуче у відповідь на зловмисні дії РФ.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Что Блинкен слышал из трубки? "Этанимы".."настамнет".."хвожызды".."игого"
  • Євгенович Евгеньевич
    Наче усе добре, та вже нетерплячка дочекатися дій.
  • irenka ko
    Ці держдепівські бандерівці з кожним днем мені все більше подобаються! Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9319
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