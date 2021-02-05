США заморожують виведення 12 тисяч військових зі своїх баз у Німеччині, - Байден
"Глава Пентагону Остін керує процесом перегляду розміщення американських військових, щоб наша військова складова збігалася з нашою зовнішньою політикою", - сказав Байден, виступаючи в держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"І до завершення цього процесу перегляду ми припиняємо плани щодо виведення військовослужбовців з Німеччини", - додав він.
Байден зазначив, що "американські союзники - це наш найбільш значимий актив".
У червні 2020 року попередній американський лідер Дональд Трамп оголосив про рішення вивести 12 тис. американських військовослужбовців з Німеччини в сусідні європейські країни і на територію Америки. Він зазначав, що має намір залишити в Німеччині 25 тис. військових.
Трамп тоді пояснював, що ухвалив таке рішення, оскільки вважає, що Німеччина виділяє недостатньо грошей на оборону і таким чином підводить НАТО. За його словами, якщо Берлін збільшить оборонний бюджет, він поверне всіх військових на територію Німеччини.