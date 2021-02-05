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Позиція Євросоюзу щодо України на переговорах із Путіним має бути твердою та єдиною, - Макрон

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Позиція Євросоюзу щодо України на переговорах із Путіним має бути твердою та єдиною, - Макрон
Таке переконання висловив президент Франції Емманюель Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради (м. Вашингтон).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність", - наголосив Макрон.

На його думку, щодо інших питань у відносинах з РФ європейська сторона має вести всеохопний діалог.

"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", - заявив президент Франції.

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Говорячи про свою політику, спрямовану на відновлення та продовження діалогу з Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами.

За його словами, неможливо встановити мир і стабільність на Європейському континенті без ведення переговорів з РФ.

"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", - заявив Макрон.

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Французы вообще уникальная нация-имея одну из сильнейших армий европпы и мощную линию обороны умудрится проср@ть гитлеру....
    затем-установить профашисский режим виши и сотрудничать с фашистами...
    затем-умудрится оказатся в числе стран-победителей и подписывать какие то документы,вызывая недоумение немецкого генералитета,,,
  • Senator S 01a656ec
    Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6848 Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон - Цензор.НЕТ 6872
  • Сергей Владимирович c08a2686
    По этой логике можно победить преступность ведя переговоры с бандюками.Странная логика.Хотя и понятная. 28лет переговоров по Нагорному Карабаху это подтвердили
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