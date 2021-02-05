Позиція Євросоюзу щодо України на переговорах із Путіним має бути твердою та єдиною, - Макрон
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність", - наголосив Макрон.
На його думку, щодо інших питань у відносинах з РФ європейська сторона має вести всеохопний діалог.
"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", - заявив президент Франції.
Говорячи про свою політику, спрямовану на відновлення та продовження діалогу з Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами.
За його словами, неможливо встановити мир і стабільність на Європейському континенті без ведення переговорів з РФ.
"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", - заявив Макрон.