Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.
Віцепрем'єрка зазначила, що на сьогодні уряд завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС.
"Є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж у межах цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує. Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які, не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин", - сказала Стефанішина.
Вона стверджує, що йдеться про більш ніж 13 країн ЄС.
"Це великий знак солідарності. Я впевнена, що ця спільна робота дала результат", - повідомила Стефанішина.