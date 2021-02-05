Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський

Рішення РНБО про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK готувалося дуже давно і юридично цілком бездоганне, Верховний Cуд його не скасує, заявив представник президента України в Конституційному Суді (КС)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.

"Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично цілком бездоганне. Тому очікувати, що якісь підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити судом", - заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.